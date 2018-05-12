Сборная Швеции в овертайме одолела Словакию в матче ЧМ по хоккею

Сборная Швеции в овертайме сломила сопротивление национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе сборной Словакии отличились Томаш Юрчо (11-я минута), Марек Дялога (37-я) и Ладислав Надь (47-я минута). У Швеции шайбы забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19-я) и Якоб Де Ла Роуз (25-я минута). Решающий гол в овертайме на счету шведа Мики Зибанеджада (65-я минута). После пяти сыгранных матчей сборная Швеции занимает первое место (14 очков), сборная Словакии — пятое (8 очков). В параллельном матче сборная Латвии переиграла команду Германии — 3:1. Ранее старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал своё мнение о ближайшем сопернике на чемпионате мира — сборной Швейцарии.