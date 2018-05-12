Сборная Швеции в овертайме одолела Словакию в матче ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборная Швеции в овертайме сломила сопротивление национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе сборной Словакии отличились Томаш Юрчо (11-я минута), Марек Дялога (37-я) и Ладислав Надь (47-я минута).

У Швеции шайбы забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19-я) и Якоб Де Ла Роуз (25-я минута).

Решающий гол в овертайме на счету шведа Мики Зибанеджада (65-я минута). 

После пяти сыгранных матчей сборная Швеции занимает первое место (14 очков), сборная Словакии — пятое (8 очков).

В параллельном матче сборная Латвии переиграла команду Германии — 3:1.

Ранее старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал своё мнение о ближайшем сопернике на чемпионате мира — сборной Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных