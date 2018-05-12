Жамнов: сборная Швейцарии играет в канадский хоккей

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал своё мнение о ближайшем сопернике на чемпионате мира — сборной Швейцарии.

«Можно сказать, что команда играет в канадский хоккей — без прокатов, довольно-таки агрессивно. Разобрали противника. Самое главное, чтобы мы придерживались своего плана. Должно всё получиться», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Он не беспокоится за то, что сборная России не получила подкрепление в виде игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У нас есть ребята, каждый из которых достоин находиться в сборной. Главное — сконцентрироваться на этих игроках, а не обсуждать, кто приехал, кто не приехал», — заявил Жамнов.

Матч Россия — Швейцария состоится в 21:15 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Никита Сошников пропустит матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии.