Проверка перед Швецией: сборная России по хоккею играет со Словакией на ЧМ в Дании

Сборная России по хоккею проводит шестой матч на чемпионате мира в Дании. Подопечные Илья Воробьёва встречаются с командой Словакии. Российские хоккеисты уже выполнили задачу по выходу в плей-офф, и победа в этом матче потеснить Швецию с первого места в группе А. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

РИА Новости

© Алексей Куденко