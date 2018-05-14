Проверка перед Швецией: сборная России по хоккею играет со Словакией на ЧМ в Дании
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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14 мая 2018
Россиянам победа над Словакией позволит сохранить шанс занять первое место в группе. Оно будет разыграно в последней игре со Швецией.
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Сборная России, как и команда Швеции, уже обеспечила себе место в плей-офф. Словаки пока этого добиться не смогли, поэтому для них этот матч будет особенно важен. Если они проиграют, то третью путёвку в четвертьфинал от группы A получит Чехия.
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В составе сборной России только одно изменение по сравнению с предыдущей игрой против Швейцарии. Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.
🇷🇺🇸🇰 Состав сборной на матч против Словакии. Начинаем в 17:15 по московскому времени, смотрим на Первом канале или на https://t.co/hVuJjUSFTb , читаем в нашем твиттере. pic.twitter.com/rQN7FAQ2nm— Хоккей России (@russiahockey) 14 мая 2018 г.
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Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся в 17.15 по московскому времени.
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