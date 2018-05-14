Проверка перед Швецией: сборная России по хоккею играет со Словакией на ЧМ в Дании

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею проводит шестой матч на чемпионате мира в Дании. Подопечные Илья Воробьёва встречаются с командой Словакии. Российские хоккеисты уже выполнили задачу по выходу в плей-офф, и победа в этом матче потеснить Швецию с первого места в группе А. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная России по хоккею играет со Словакией на ЧМ в Дании
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
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  • 14 мая 2018

    Россиянам победа над Словакией позволит сохранить шанс занять первое место в группе. Оно будет разыграно в последней игре со Швецией.

  • Сборная России, как и команда Швеции, уже обеспечила себе место в плей-офф. Словаки пока этого добиться не смогли, поэтому для них этот матч будет особенно важен. Если они проиграют, то третью путёвку в четвертьфинал от группы A получит Чехия.

  • В составе сборной России только одно изменение по сравнению с предыдущей игрой против Швейцарии. Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.

  • Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся в 17.15 по московскому времени.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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