Нервное начало, результативная концовка: сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

В пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 4:3. По голу на свой счёт записали Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко. При этом две результативные передачи совершил нападающий Никита Гусев, проводивший свой первый поединок на турнире. Благодаря этой победе подопечные Ильи Воробьёва смогли приблизиться к лидерам группы — шведам. О трудовой победе российских хоккеистов — в материале RT.

Поединок со швейцарцами имел очень важное турнирное значение для отечественных хоккеистов: чтобы приблизиться к завоеванию итогового второго места и сохранить рабочие шансы на победу в группе А, подопечным Ильи Воробьёва необходимо было во что бы то ни стало обыгрывать неуступчивого оппонента, причём обязательно в основное время. Но главная интрига встречи состояла в другом: болельщикам предстояло получить ответы на вопросы, каким образом тренерский штаб отреагирует на неудачу во встрече с Чехией, ставшую для российской сборной первой на ЧМ, и какие из звеньев нападения подвергнутся изменениям в связи с возвращением в состав выздоровевшего Никиты Гусева.

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Вариантов было несколько. Один из главных героев хоккейного турнира Олимпиады-2018 на клубном уровне отыграл не один десяток матчей в сочетании с Евгением Дадоновым, но Воробьёв принял самое очевидное решение — восстановил блиставшую в Пхёнчхане тройку в составе Гусева, Павла Дацюка и Кирилла Капризова. Результат не заставил себя ждать: в первой же осмысленной атаке российской команды в матче Гусев проверил на прочность штангу швейцарских ворот, а во втором периоде продемонстрировал свои диспетчерские навыки, ассистировав Капризову в равных составах и Никите Нестерову при реализации двойного численного преимущества номинальных хозяев.

Лишним в ударной тройке отечественной сборной ожидаемо оказался Евгений Дадонов: в нескольких предыдущих встречах чемпионата мира качество его игры оставляло желать лучшего. Представителю «Флорида Пантерз» довелось поиграть в двух различных сочетаниях, но в конце концов и ему Воробьёв отыскал идеальную роль — главного возмутителя спокойствия в звене Артёма Анисимова. Оно в итоге стало самым продуктивным в составе отечественной дружины, наиграв на показатель полезности «+2» и забив ставшую победной шайбу на 57-й минуте за авторством Михаила Григоренко.

То есть с перестройкой вверенного ему коллектива на ходу Воробьёв справился: все четыре голевые атаки на ворота недавно вернувшегося в Европу из НХЛ Рето Берра провели звенья, сформированные после неудачи во встрече с чехами. Им ещё предстоит доказывать свою состоятельность в поединках с сильнейшими сборными планеты. В первую очередь Швецией, усилившей и без того звёздный состав тремя игроками вылетевших из розыгрыша Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — защитником Маттиасом Экхольмом, а также нападающими Филипом Форсбергом и Виктором Арвидссоном.

Впрочем, победа над Швейцарией далась российским хоккеистам не настолько легко, как может показаться на первый взгляд. Выиграв второй период со счётом 3:1 и начиная заключительную 20-минутку в большинстве, сборная несколько сбавила обороты и принялась отстаивать преимущество в две шайбы, действуя с оглядкой на собственные ворота.

Эта тактика оказалась ошибочной: подопечные Патрика Фишера довольно долго пытались перехватить инициативу, а когда им это всё-таки удалось, Василию Кошечкину пришлось пережить немало неприятных мгновений. И если бы не кинжальная контратака, разогнанная Анисимовым и завершённая Григоренко, россиянам с большой долей вероятности пришлось бы играть овертайм во второй встрече чемпионата мира подряд.

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После точного броска Михаила, сделавшего счёт 4:2, сборная Швейцарии организовала самый настоящий навал, и глупейшее удаление за нарушение численного состава (россияне не просто ошиблись при смене, а пытались провести полноценную атаку с шестью хоккеистами на льду) им в этом очень помогло. Сменив Берра на полевого игрока, команда Фишера стараниями Гаэтана Хааса отличилась в формате «шесть на четыре», сократив отставание до минимального, и лишь мастерство Кошечкина пополам с удачей, в концовке улыбнувшейся отечественной сборной, помешало забить Тимо Майеру с Энцо Корви, отчаянно сражавшимся на российском пятаке.

Но и концовка, в которой швейцарцы едва не ушли от поражения в основное время, и итоговое преимущество соперника по броскам (27 против 23 у парней Воробьёва) со временем забудутся. Главное, что российским хоккеистам удалось набрать максимально возможные три очка, закрепиться на второй строчке таблицы группы А и вплотную приблизиться к шведам, ранее в субботу не сумевшим одолеть словаков в основное время.

С учётом того, как развиваются события в параллельном пуле, даже первый номер посева в плей-офф может не спасти от встречи с Канадой уже на стадии четвертьфинала. Но пока что сборная России всецело и полностью контролирует ситуацию в турнирной таблице, что не может не внушать оптимизма.