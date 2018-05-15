Овертайм в матче Канады и Латвии, вылет Южной Кореи и разгром Словакии Россией: итоги 11-го дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 11-й игровой день. Сборная России разгромила Словакию и обеспечила себе вторую строчку в группе A. Канадцы лишь в овертайме переиграли Латвию и пока ещё не добыли себе путёвку в плей-офф. Южная Корея окончательно покинула турнир, а Чехия и Австрия порадовали болельщиков голами в уже ничего не решающем для них матче.

Разгром дня

В матче России и Словакии был зафиксирован самый большой разрыв в счёте за весь игровой день. Этот результат вытекал из логики встречи, но долгое время не находил воплощения на табло. Подопечные Ильи Воробьёва забросили две шайбы в первом периоде, в котором перебросали соперников со счётом 17:2. Но дальше начались проблемы, и даже полутораминутный перевес в два полевых игрока не сыграл на руку олимпийским чемпионам.

А ведь со словаками уже приходилось обжигаться, когда они проигрывали со счётом 0:2, но всё равно одерживали победу. Произошло это как раз в Пхёнчхане. Впрочем, с тех пор так много воды утекло, что проводить параллели с той игрой было бессмысленно. Словаки не пытались всерьёз отыграться, а любые их поползновения останавливал Игорь Шестёркин.

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Россиян же подводила реализация, шайба упорно не хотела огибать вратаря Марека Чильяка. Лишь когда он покинул лёд, уступив место шестому полевому игроку, на табло загорелся более справедливый счёт — 4:0. Впрочем, нужно понимать, что два гола в пустые ворота — это не показатель уровня атаки, а обороны, которая справилась с финальным натиском.

Сборная России благодаря победе над словаками обеспечила себе приятный бонус — как минимум второе место в группе A, которое позволяет не переезжать в Хернинг в плей-офф, а остаться в Копенгагене до конца турнира. Будет ещё более удачно, если в четвертьфинале получится встретиться с Данией, а не Финляндией или Канадой. Для этого подопечным Воробьёва нужно обыгрывать Швецию в последнем матче группового этапа.

Вылет дня

У Южной Кореи вплоть до последнего матча с Норвегией сохранялась формальная возможность остаться в элитном дивизионе. Хотя скандинавы опережали азиатскую команду на три балла, её ещё можно догнать в случае победы в основное время и опередить, так как личные встречи являются главным критерием в случае равенства очков. Но корейцы призрачным шансом не воспользовались — их уровень всё-таки значительно отстаёт ото всех прочих команд турнира.

Для начала хозяевам будущей Олимпиады стоит научиться правильно проводить замены — они слишком часто нарушали численный состав, что приводило потом к пропущенным шайбам. Матч с норвежцами не стал исключением. Тобиас Линдстрём открыл счёт в первом периоде, и с той поры корейцы только безнадёжно пытались отыграться. Хотя стоило отдать им должное, после сокрушительных 1:13 от американцев азиатские игроки стали действовать намного аккуратнее.

В следующий раз датская публика порадовалась за соседей по Северному морю только в заключительной 20-минутке. Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс установили окончательный счёт — 3:0. Норвежцы сохранили прописку в высшем дивизионе, а Южная Корея и Белоруссия вместо чемпионата мира в Словакии поедут на турнир для команд следующего эшелона. Корейцы стали первой в истории сборной, не набравшей ни одного очка в семи матчах группового этапа. Белорусам, чтобы не повторить этот антирекорд, надо будет постараться в своей последней игре со словаками.

Дуэль дня

У Чехии и Австрии к последнему матчу группового этапа спортивная мотивация сошла на нет. Чехи из-за поражения словаков прочно укрепились на третьей строчке, которая обеспечит более сложного соперника в первом круге плей-офф. Австрийцы о продолжении борьбы уже не мечтали, для них за радость было сохранить прописку в элите. Тем не менее, две команды выдали самый ожесточённый матч дня.

Хотя начинался он так же, как и многие другие на чемпионате мира, где сталкивались очевидный фаворит и безнадёжный аутсайдер. Не прошло и двух с половиной минут, как Чехия повела со счётом 2:0. Томаш Гика и Филипп Хитил окатили соперника холодным душем. Австрийцев вернул в игру хоккеист с чешской фамилией — Константин Комарек успел отыграть одну шайбу до первого перерыва.

Последующие два периода практически полностью прошли под диктовку будущих четвертьфиналистов чемпионата мира. Особой результативностью отметился Гика — он и дубль оформил, и сделал результативный пас Доминику Кубалику, который в итоге тоже набрал три очка. Но в заключительные десять минут чехам пришлось проявить осторожность. Михаэль Раффль забросил Павлу Францоузу две шайбы и практически сравнял счёт. В этот момент австрийцам стоило бы рискнуть и снять вратаря, но он это сделали только за пять секунд до сирены. Хотя Австрия и проявила характер, всё-таки она потерпела поражение, а чехи провели хороший товарищеский матч перед плей-офф.

Сенсация дня

Канадцы во втором подряд матче разочаровали своих поклонников. Хотя во встрече с Латвией обошлось без проигрыша, как это было накануне после игры с финнами, но потерять очки снова пришлось.

И ведь начало складывалось для североамериканцев вполне пристойно. Антонии Бовелье завершил довольно стандартную для Канады атаку, которая началась с щелчка от синей линии, а закончилась добиванием с пятачка. Но больше латвийцы не позволяли так просто себя обыгрывать. Строжайшая игра в обороне и кураж голкипера Кристерса Гудлевскиса, отразившего 31 бросок, сделали так, что канадцы больше ничего не сделали до конца основного времени.

У прибалтов почти не было времени на атаку, и канадский вратарь Дарси Кемпер стал терять тонус. Ещё в конце второго периода он стал часто терять шайбу, а после перерыва вовсе не справился с броском Кристиана Рубинса. Латвия сравняла счёт и сохранила его до добавленного времени — впервые в истории этой команде удалось поделить очки с канадцами.

В этот момент канадцы всё-таки проснулись — с тремя поражениями в плей-офф попадают немногие команды. Положение североамериканцев спас её лидер Коннор Макдэвид — в формате игры «3 на 3» ему хватило 46 секунд, чтобы растерзать ставшую беспомощной латвийскую оборону. Канада осталась третьей по итогам предпоследнего дня группового этапа и может как подняться выше на вторую строчку, так и вовсе остаться без плей-офф.