Овертайм в матче Канады и Латвии, вылет Южной Кореи и разгром Словакии Россией: итоги 11-го дня ЧМ по хоккею
- Reuters
Разгром дня
В матче России и Словакии был зафиксирован самый большой разрыв в счёте за весь игровой день. Этот результат вытекал из логики встречи, но долгое время не находил воплощения на табло. Подопечные Ильи Воробьёва забросили две шайбы в первом периоде, в котором перебросали соперников со счётом 17:2. Но дальше начались проблемы, и даже полутораминутный перевес в два полевых игрока не сыграл на руку олимпийским чемпионам.
А ведь со словаками уже приходилось обжигаться, когда они проигрывали со счётом 0:2, но всё равно одерживали победу. Произошло это как раз в Пхёнчхане. Впрочем, с тех пор так много воды утекло, что проводить параллели с той игрой было бессмысленно. Словаки не пытались всерьёз отыграться, а любые их поползновения останавливал Игорь Шестёркин.
Россиян же подводила реализация, шайба упорно не хотела огибать вратаря Марека Чильяка. Лишь когда он покинул лёд, уступив место шестому полевому игроку, на табло загорелся более справедливый счёт — 4:0. Впрочем, нужно понимать, что два гола в пустые ворота — это не показатель уровня атаки, а обороны, которая справилась с финальным натиском.
Сборная России благодаря победе над словаками обеспечила себе приятный бонус — как минимум второе место в группе A, которое позволяет не переезжать в Хернинг в плей-офф, а остаться в Копенгагене до конца турнира. Будет ещё более удачно, если в четвертьфинале получится встретиться с Данией, а не Финляндией или Канадой. Для этого подопечным Воробьёва нужно обыгрывать Швецию в последнем матче группового этапа.
Вылет дня
У Южной Кореи вплоть до последнего матча с Норвегией сохранялась формальная возможность остаться в элитном дивизионе. Хотя скандинавы опережали азиатскую команду на три балла, её ещё можно догнать в случае победы в основное время и опередить, так как личные встречи являются главным критерием в случае равенства очков. Но корейцы призрачным шансом не воспользовались — их уровень всё-таки значительно отстаёт ото всех прочих команд турнира.
Для начала хозяевам будущей Олимпиады стоит научиться правильно проводить замены — они слишком часто нарушали численный состав, что приводило потом к пропущенным шайбам. Матч с норвежцами не стал исключением. Тобиас Линдстрём открыл счёт в первом периоде, и с той поры корейцы только безнадёжно пытались отыграться. Хотя стоило отдать им должное, после сокрушительных 1:13 от американцев азиатские игроки стали действовать намного аккуратнее.
В следующий раз датская публика порадовалась за соседей по Северному морю только в заключительной 20-минутке. Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс установили окончательный счёт — 3:0. Норвежцы сохранили прописку в высшем дивизионе, а Южная Корея и Белоруссия вместо чемпионата мира в Словакии поедут на турнир для команд следующего эшелона. Корейцы стали первой в истории сборной, не набравшей ни одного очка в семи матчах группового этапа. Белорусам, чтобы не повторить этот антирекорд, надо будет постараться в своей последней игре со словаками.
Дуэль дня
У Чехии и Австрии к последнему матчу группового этапа спортивная мотивация сошла на нет. Чехи из-за поражения словаков прочно укрепились на третьей строчке, которая обеспечит более сложного соперника в первом круге плей-офф. Австрийцы о продолжении борьбы уже не мечтали, для них за радость было сохранить прописку в элите. Тем не менее, две команды выдали самый ожесточённый матч дня.
Хотя начинался он так же, как и многие другие на чемпионате мира, где сталкивались очевидный фаворит и безнадёжный аутсайдер. Не прошло и двух с половиной минут, как Чехия повела со счётом 2:0. Томаш Гика и Филипп Хитил окатили соперника холодным душем. Австрийцев вернул в игру хоккеист с чешской фамилией — Константин Комарек успел отыграть одну шайбу до первого перерыва.
Последующие два периода практически полностью прошли под диктовку будущих четвертьфиналистов чемпионата мира. Особой результативностью отметился Гика — он и дубль оформил, и сделал результативный пас Доминику Кубалику, который в итоге тоже набрал три очка. Но в заключительные десять минут чехам пришлось проявить осторожность. Михаэль Раффль забросил Павлу Францоузу две шайбы и практически сравнял счёт. В этот момент австрийцам стоило бы рискнуть и снять вратаря, но он это сделали только за пять секунд до сирены. Хотя Австрия и проявила характер, всё-таки она потерпела поражение, а чехи провели хороший товарищеский матч перед плей-офф.
Сенсация дня
Канадцы во втором подряд матче разочаровали своих поклонников. Хотя во встрече с Латвией обошлось без проигрыша, как это было накануне после игры с финнами, но потерять очки снова пришлось.
И ведь начало складывалось для североамериканцев вполне пристойно. Антонии Бовелье завершил довольно стандартную для Канады атаку, которая началась с щелчка от синей линии, а закончилась добиванием с пятачка. Но больше латвийцы не позволяли так просто себя обыгрывать. Строжайшая игра в обороне и кураж голкипера Кристерса Гудлевскиса, отразившего 31 бросок, сделали так, что канадцы больше ничего не сделали до конца основного времени.
У прибалтов почти не было времени на атаку, и канадский вратарь Дарси Кемпер стал терять тонус. Ещё в конце второго периода он стал часто терять шайбу, а после перерыва вовсе не справился с броском Кристиана Рубинса. Латвия сравняла счёт и сохранила его до добавленного времени — впервые в истории этой команде удалось поделить очки с канадцами.
В этот момент канадцы всё-таки проснулись — с тремя поражениями в плей-офф попадают немногие команды. Положение североамериканцев спас её лидер Коннор Макдэвид — в формате игры «3 на 3» ему хватило 46 секунд, чтобы растерзать ставшую беспомощной латвийскую оборону. Канада осталась третьей по итогам предпоследнего дня группового этапа и может как подняться выше на вторую строчку, так и вовсе остаться без плей-офф.
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