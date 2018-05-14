«Полностью контролировали игру»: что говорили после победы России над Словакией на ЧМ по хоккею в Дании

Сборная России по хоккею победила с сухим счётом 4:0 команду Словакии на групповом этапе чемпионата мира в Дании. После игры главный тренер россиян Илья Воробьёв сокрушался из-за травмы Максима Мамина и уверял, что команда хорошо действует при розыгрыше большинства. Его подопечные же радовались тому, что им не придётся никуда переезжать на время плей-офф, и активно обсуждали предстоящую встречу со Швецией.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв в первую очередь обсудил после матча со словаками здоровье своих подопечных — некоторые из них получили травмы по ходу игры.

«У Владислава Гаврикова всё нормально. У Кирилла Капризова ушиб, надеемся, всё будет хорошо. Над Максимом Маминым доктора колдуют, но прогнозы неутешительные. Не сказал бы, что мы не были готовы к жёсткой игре словаков. Возможно, нашим нападающим не хватило опыта. Они хотели забить, шли на ворота. Надеемся, Сергей Андронов сыграет с шведами», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

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Также наставник национальной команды призвал не драматизировать ситуацию из-за ни разу не реализованного большинства.

«Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы вторые-третьи по этому показателю на турнире. Работаем над этим. Не скажу, что не было моментов. У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с передачами», — отметил Воробьёв.

Капитан сборной Павел Дацюк после матча отметил, что команда не боится последнего соперника по групповому этапу — Швеции.

«Мы знали, что сегодня надо обязательно выиграть. Особых опасений из-за проигрыша словакам на Олимпиаде не было. Насколько тяжёлым будет матч со шведами, зависит от того, сумеем ли мы не делать ошибок на чужой и своей синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас. Мы рады, что остаёмся в Копенгагене на плей-офф, теперь мы получили больше возможностей для отдыха перед важными матчами», — признался нападающий.

Форвард Никита Гусев прокомментировал свою первую шайбу на турнире и отметил, что рад вернуться в одно звену к Дацюку и Кириллу Капризову.

«Ничего особенного в моём голе не было. Павел Дацюк принял шайбу и увидел, где я расположился. Сразу заметил: он здорово отдал мне передачу, и я просто бросил в касание. Мы неплохо начали, потом немного сбавили, но в итоге всё равно довели игру до победы.

В «олимпийском» звене чувствую себя комфортно. На интуитивном уровне понимаю, что ребята делают, а они знают, как сыграю я. По этой причина игра складывается проще. Завтра матч со Швецией, надо отдохнуть и готовиться к игре, ничего нового», — сказал Гусев.

Голкипер Игорь Шестёркин не позволил никому из словаков забросить шайбу в свои ворота и был объявлен лучшим лучшим игроком матча в составе российской команды. Он рассказал, что ротация вратарей в сборной ему не мешает.

«В первом периоде мы полностью переиграли соперника, доминировали на льду. Во втором немного упустили нити игры. Хорошо, что блокировали броски и работали на команду, благодаря этому одержали победу. За день до матча нас предупреждают, кто будет играть. Поэтому можно спокойно готовиться. Не знаю, что лучше: один постоянный вратарь или ротация. Спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному вратарю тоже надо отдыхать, ведь впереди важные матчи на вылет», — отметил голкипер.

Защитник Владислав Гавриков получил в третьем периоде болезненный удар в пах, но поспешил успокоить болельщиков: с ним уже всё хорошо. Также игрок подробно разобрал матч со словаками.

«Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, который начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый. Сложно сказать, стали ли словаки в третьем периоде действовать более агрессивно. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая», — сказал Гавриков.

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Хоккеист признался, что команда не думала о том, где придётся играть в четвертьфинале.

«Самое главное — побеждать, остальное вторично. Момента, в котором Максим Мамин получил травму, не видел. Видел только, как он на лавку ехал. Будем готовиться к шведам, разберём, посмотрим какие-то нюансы. Как остановить Форсберга? У них вся команда хорошая, бессмысленно кого-то выделять», — добавил Гавриков.

Его партнёр по обороне Никита Зайцев отказался признать, что в отдельных моментах сборная России слишком закрывалась.

«Нормально играли весь матч, полностью его контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали действовать в откат. Должны были забрасывать много шайб. Большинство «пять на три» неплохо катали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестёркин молодец, здорово двигался, придал уверенности нам. Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — отметил Зайцев.