«Полностью контролировали игру»: что говорили после победы России над Словакией на ЧМ по хоккею в Дании
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв в первую очередь обсудил после матча со словаками здоровье своих подопечных — некоторые из них получили травмы по ходу игры.
«У Владислава Гаврикова всё нормально. У Кирилла Капризова ушиб, надеемся, всё будет хорошо. Над Максимом Маминым доктора колдуют, но прогнозы неутешительные. Не сказал бы, что мы не были готовы к жёсткой игре словаков. Возможно, нашим нападающим не хватило опыта. Они хотели забить, шли на ворота. Надеемся, Сергей Андронов сыграет с шведами», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».
Также наставник национальной команды призвал не драматизировать ситуацию из-за ни разу не реализованного большинства.
«Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы вторые-третьи по этому показателю на турнире. Работаем над этим. Не скажу, что не было моментов. У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с передачами», — отметил Воробьёв.
Капитан сборной Павел Дацюк после матча отметил, что команда не боится последнего соперника по групповому этапу — Швеции.
«Мы знали, что сегодня надо обязательно выиграть. Особых опасений из-за проигрыша словакам на Олимпиаде не было. Насколько тяжёлым будет матч со шведами, зависит от того, сумеем ли мы не делать ошибок на чужой и своей синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас. Мы рады, что остаёмся в Копенгагене на плей-офф, теперь мы получили больше возможностей для отдыха перед важными матчами», — признался нападающий.
Форвард Никита Гусев прокомментировал свою первую шайбу на турнире и отметил, что рад вернуться в одно звену к Дацюку и Кириллу Капризову.
«Ничего особенного в моём голе не было. Павел Дацюк принял шайбу и увидел, где я расположился. Сразу заметил: он здорово отдал мне передачу, и я просто бросил в касание. Мы неплохо начали, потом немного сбавили, но в итоге всё равно довели игру до победы.
В «олимпийском» звене чувствую себя комфортно. На интуитивном уровне понимаю, что ребята делают, а они знают, как сыграю я. По этой причина игра складывается проще. Завтра матч со Швецией, надо отдохнуть и готовиться к игре, ничего нового», — сказал Гусев.
Голкипер Игорь Шестёркин не позволил никому из словаков забросить шайбу в свои ворота и был объявлен лучшим лучшим игроком матча в составе российской команды. Он рассказал, что ротация вратарей в сборной ему не мешает.
«В первом периоде мы полностью переиграли соперника, доминировали на льду. Во втором немного упустили нити игры. Хорошо, что блокировали броски и работали на команду, благодаря этому одержали победу. За день до матча нас предупреждают, кто будет играть. Поэтому можно спокойно готовиться. Не знаю, что лучше: один постоянный вратарь или ротация. Спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному вратарю тоже надо отдыхать, ведь впереди важные матчи на вылет», — отметил голкипер.
Защитник Владислав Гавриков получил в третьем периоде болезненный удар в пах, но поспешил успокоить болельщиков: с ним уже всё хорошо. Также игрок подробно разобрал матч со словаками.
«Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, который начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый. Сложно сказать, стали ли словаки в третьем периоде действовать более агрессивно. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая», — сказал Гавриков.
Хоккеист признался, что команда не думала о том, где придётся играть в четвертьфинале.
«Самое главное — побеждать, остальное вторично. Момента, в котором Максим Мамин получил травму, не видел. Видел только, как он на лавку ехал. Будем готовиться к шведам, разберём, посмотрим какие-то нюансы. Как остановить Форсберга? У них вся команда хорошая, бессмысленно кого-то выделять», — добавил Гавриков.
Его партнёр по обороне Никита Зайцев отказался признать, что в отдельных моментах сборная России слишком закрывалась.
«Нормально играли весь матч, полностью его контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали действовать в откат. Должны были забрасывать много шайб. Большинство «пять на три» неплохо катали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестёркин молодец, здорово двигался, придал уверенности нам. Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — отметил Зайцев.
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