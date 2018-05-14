Воробьёв: не сказал бы, что сборная России не была готова к жёсткой игре в матче со Словакией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею не согласился с мнением, что команда была не готова к жёсткой игре в матче группового этапа чемпионата мира со Словакией.

«Не сказал бы, что мы не были готовы к жёсткой игре словаков. Быть может, нашим нападающим не хватило где-то опыта. Они хотели забить, шли на ворота», — цитирует Воробьёва Sport24.

Он также рассказал, почему во втором периоде стало больше бросков по воротам сборной России.

«Словакам было нечего терять, они полетели активно. У нас проблемы с пересменками. Очень рады за Игоря Шестёркина», — сказал Воробьёв.

Ранее Воробьёв рассказал о состоянии здоровья нападающих Кирилла Капризова и Максима Мамина, получивших повреждения в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.