Сборная Чехии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею с третьего места в группе

Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Австрии в седьмом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе сборной Чехии дубль оформил Гика (1-я и 50-я минуты), ещё по разу отличились Филип Хитил (3-я) и Доминик Кубалик (26-я).

У австрийцев шайбы забросили Константин Комарек (18-я) и Михаэль Раффль (51-я и 58-я минуты).

Сборная Чехии заняла третье место в группе А и сыграет со второй командой группы B в 1/4 финала ЧМ-2018. Австрия с 4 очками расположилась на седьмом месте по итогам группового этапа.

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