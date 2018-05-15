Сборная России по хоккею записала видеообращение к сдающим ЕГЭ

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Сборная России по хоккею записала видеообращение к сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

«Хороший результат на ЕГЭ — это ваша победа. Пусть она будет честной», — заявил главный тренер сборной России Илья Воробьёв.

Капитан сборной России Павел Дацюк призвал школьников верить в себя и отметил, что родители являются самыми преданными болельщиками.

Свои пожелания также оставили Никита Трямкин, Владислав Гавриков, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдёт с 28 мая по 2 июля. В экзамене примут участие более 640 тыс. выпускников.

Ранее капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд заявил, что Россия является самым тяжёлым соперником на групповом этапе чемпионата мира в Дании.

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