Капитан сборной Швеции по хоккею: на бумаге Россия — самый тяжёлый соперник

Капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд надеется, что шведская команда одержит победу над национальной командой России в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Надеюсь, что победим. Жду хорошей игры, уверен, будет много эмоций. На бумаге Россия — наш самый тяжёлый соперник. Думаю, нас ожидает самый сложный на данный момент матч на турнире», — приводит слова Баклунда Sport24.

Он также отметил, что для него большая честь быть капитаном национальной команды своей родной страны.

Ранее сборная Канады в овертайме сломила сопротивление национальной команды Латвии в шестом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.