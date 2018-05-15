Капитан сборной Швеции по хоккею: на бумаге Россия — самый тяжёлый соперник

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Капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд надеется, что шведская команда одержит победу над национальной командой России в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Надеюсь, что победим. Жду хорошей игры, уверен, будет много эмоций. На бумаге Россия — наш самый тяжёлый соперник. Думаю, нас ожидает самый сложный на данный момент матч на турнире», — приводит слова Баклунда Sport24.

Он также отметил, что для него большая честь быть капитаном национальной команды своей родной страны.

Ранее сборная Канады в овертайме сломила сопротивление национальной команды Латвии в шестом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

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