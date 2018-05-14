Сборная Канады в овертайме сломила сопротивление Латвии в матче ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе сборной Канады шайбу забросил Антони Бивилье (3-я минута).
У Латвии отличился Кристиан Рубинс (42-я).
Решающую шайбу в овертайме на счету канадца Конора Макдэвида (62-я).
После шести игр Канада (12 очков) занимает третье место в группе B, Латвия (10 очков) находится на пятой строчке.
Ранее сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.