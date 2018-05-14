Сборная Канады в овертайме сломила сопротивление Латвии в матче ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборная Канады в овертайме сломила сопротивление сборной Латвии в шестом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 2:1. 

В составе сборной Канады шайбу забросил Антони Бивилье (3-я минута).

У Латвии отличился Кристиан Рубинс (42-я).

Решающую шайбу в овертайме на счету канадца Конора Макдэвида (62-я).

После шести игр Канада (12 очков) занимает третье место в группе B, Латвия (10 очков) находится на пятой строчке.

Ранее сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных