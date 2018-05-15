Третьяк: Василевский похож на меня

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский способен перевернуть неудачно складывающуюся серию полуфинала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

«Тампа» уступает в серии до четырёх побед со счётом 0:2.

«Василевский может вытащить серию у «Вашингтона». Он на всё способен. 2:0 ещё ничего не значит. Когда играют такие соперники, а у «Тампы» мощная команда, возможно всё. «Кэпиталз» сами «Коламбусу» 0:2 проигрывали. И что в итоге? Думаю, Андрей может дать «Тампе» тот импульс, который ей необходим», — цитирует Третьяка официальный сайт НХЛ.

Трёхкратный олимпийский чемпион сказал, что игра Василевского напоминает его в хоккейную бытность.

«У него хороший характер. Он борется за каждую шайбу и в этом похож на меня», — заявил Третьяк.

Ранее «Вегас Голден Найтс» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ.