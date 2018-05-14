Тренер сборной Словакии по хоккею выделил игру Шестёркина в матче ЧМ
Россия одержала победу над Словакией со счётом 4:0.
«Шестёркин был очень хорош. Но если бы забили при счёте 2:0, игра бы пошла по-другому. Неважно как — отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу в ворота», — цитирует Рэмзи Sport24.
Наставник словацкой сборной также отметил хорошую работу российских хоккеистов в меньшинстве.
Ранее голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, как ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.