Тренер сборной Словакии по хоккею выделил игру Шестёркина в матче ЧМ

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи выделил игру вратаря сборной России Игоря Шестёркина в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Россия одержала победу над Словакией со счётом 4:0.

«Шестёркин был очень хорош. Но если бы забили при счёте 2:0, игра бы пошла по-другому. Неважно как — отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу в ворота», — цитирует Рэмзи Sport24.

Наставник словацкой сборной также отметил хорошую работу российских хоккеистов в меньшинстве.

Ранее голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, как ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.