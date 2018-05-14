Тренер сборной Словакии по хоккею выделил игру Шестёркина в матче ЧМ

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Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи выделил игру вратаря сборной России Игоря Шестёркина в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Россия одержала победу над Словакией со счётом 4:0.

«Шестёркин был очень хорош. Но если бы забили при счёте 2:0, игра бы пошла по-другому. Неважно как — отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу в ворота», — цитирует Рэмзи Sport24.

Наставник словацкой сборной также отметил хорошую работу российских хоккеистов в меньшинстве.

Ранее голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, как ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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