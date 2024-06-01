Сказка Андерсена с грустным концом: Германия обыграла Данию после паузы из-за грозы и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Германия взяла верх над Данией и пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы по футболу. В первом тайме соперники создали достаточно моментов для взятия ворот, но отличиться не смогли, а на 35-й минуте судейская бригада приняла решение приостановить матч из-за неблагоприятных погодных условий. После возобновления игры подопечные Юлиана Нагельсмана забили дважды. Сначала Кай Хаверц реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Йоакима Андерсена, а потом Джамал Мусиала воспользовался нерешительностью Каспера Шмейхеля и установил окончательный счёт.

Несмотря на статус хозяйки Евро-2024 и пребывание в числе главных фаворитов турнира, 100%-ной уверенности в победе Германии над Данией быть не могло. И дело даже не в поражении на старте плей-офф другой исторически сильной команды — Италии. Повод дали сами подопечные Юлиана Нагельсмана. С одной стороны, они набрали семь очков на групповой стадии и первыми гарантировали себе путёвку в 1/8 финала, с другой — обнажили свои слабости во встрече со Швейцарией и спаслись от поражения лишь на второй компенсированной минуте. И усилиями не основного нападающего Кая Хаверца, а Никласа Фюллькруга, которого до настоящего момента видели исключительно в качестве запасного. Хотя это не помешало форварду «Боруссии» занести в свою копилку два гола.

Принести определённые проблемы могло и отсутствие в составе Жонатана Та. Он получил вторую жёлтую карточку в заключительном матче групповой стадии и был вынужден пропустить начало плей-офф из-за дисквалификации. Причём до последнего сохранялся риск, что главному тренеру придётся искать замену не только защитнику «Байера», но и его коллеге по амплуа Антонио Рюдигеру. Последние несколько дней тот страдал от растяжения задней поверхности бедра, но всё же успел восстановиться и сформировал пару в центре обороны с Нико Шлоттербеком. Слева же вышел Давид Раум — автор той самой передачи на Фюллькруга в третьем туре.

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Без потерь не обошлись и датчане, также из-за перебора горчичников потерявшие автора гола в ворота Англии — Мортена Юльманна. Зато вернулся в строй Кристиан Эриксен. В пятницу капитан не тренировался из-за проблем с желудком, но пришёл в себя и попал в старт. А рядом с ним в средней линии вышел «брат по несчастью» Томас Дилейни. Накануне он пропускал занятие по тем же причинам.

Если говорить о сюрпризах, то без них не обошёлся ни один из тренеров. Так, Каспер Юльманн впервые выпустил в основе Андреаса Скова Ольсена, до этого отыгравшего на турнире суммарно лишь чуть более тайма. Но Нагельсман удивил куда больше, отдав предпочтение Лерою Зане, а не одному из самых талантливых хавбеков планеты — Флориану Вирцу. И во многом благодаря вингеру «Баварии» хозяева очень бурно провели стартовый отрезок. Зане с ходу рванул вперёд и помог организовать неплохой выпад, а потом себя проявили и двое других экс-запасных. Раум заработал угловой, а Шлоттербек замкнул подачу Тони Крооса. Правда, счёт открыт не был: арбитры заметили нарушение в штрафной площади. Йозуа Киммих в баскетбольном стиле поставил заслон сопернику и не дал ему побороться за верховой мяч.

Блицкриг Германии продлился около четверти часа, в течение которого они нанесли шесть ударов. И два из них были особенно опасны. Сначала Кай Хаверц откликнулся на шикарную передачу Рюдигера со своей половины и с лёту выстрелил в дальний угол, а потом Роберт Андрих неплохо пробил после углового. Но в обоих случаях уверенно действовал Каспер Шмейхель. И постепенно Дания стала приходить в себя, отодвигая игру от своих ворот и начиная создавать моменты у чужих.

Символично, что героем первого из них стал Эриксен — именно он откликнулся на великолепный заброс почувствовавшего себя Рюдигером Йоакима Андерсена. И хотя обработка вышла выше всяких похвал, удар был заблокирован — уже настоящим Антонио. В отличие от него, приложиться к мячу Йоакиму Мехле уже никто не помешал. Однако в створ датский латераль не попал.

По истечении получаса Германия наконец решила вернуть себе инициативу, но тут внезапно в игру вступила ещё одна сторона — стихия. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» пошёл дождь, прогремел гром, несколько раз сверкнула молния, а потом пошёл град. И главный арбитр Майкл Оливер поспешил приостановить встречу. Сначала он увёл футболистов на скамейку, а потом и вовсе отправил в подтрибунное помещение. В воздухе запахло не только свежестью, но и переносом матча, но до этого всё же не дошло. Пауза затянулась на 25 минут, после чего противостояние возобновилось.

Заключительный отрезок тайма получившие передышку немцы начали почти так же ударно, как и стартовый. Ещё один великолепный шанс имел Хаверц, откликнувшийся на подачу настырного Раума с бровки. Но на этот раз датчане довольно быстро пришли в себя и до перерыва дважды могли огорчить Мануэля Нойера. В обоих случаях откровенно плохо сработал звёздный Расмус Хойлунд. Сначала он обокрал Шлоттербека в чужой штрафной, но промазал с пары метров, а потом не сумел реализовать выход один на один. Подопечные Юльманна провели образцовую контратаку и за считаные секунды дошли до владений бундестим, а Дилейни каким-то чудом успел пропихнуть мяч на форварда «Манчестер Юнайтед». Но тот замешкался и дал голкиперу время сократить дистанцию и совершить важнейший сейв.

Этот эпизод должен был стать чем-то вроде сигнала к пробуждению для Германии, временами уж слишком много позволявшей Дании. Но в чувство это её не привело. Ведь уже в дебюте второго тайма мяч побывал в воротах Нойера. После розыгрыша стандарта мяч ненадолго покинул штрафную, но потом вернулся и транзитом через Дилейни дошёл до Андерсена. А тот с разворота вколотил его в сетку.

Но кто же мог предугадать, что за следующие пять минут Йоаким пройдёт путь от потенциального героя и творца успеха своей сборной до неудачника. Да, его первый гол за «алую розу» отменили не по его вине — в офсайд залез Дилейни. Но 11-метровый бундестим подарил сам Андерсен. Рукой он заблокировал подачу Раума в штрафную и дал Оливеру повод указать на точку. Как и в день открытия турнира, исполнять пенальти вызвался Хаверц и не промахнулся, поразив правый нижний угол.

До конца основного времени оставалось 37 минут — более чем достаточно, чтобы не только восстановить паритет, но и вырвать победу. Датчане пошли вперёд большими силами, а сзади стало появляться слишком много свободных зон, чем немцы охотно пользовались. Дважды в прорыв бросали Хаверца, но в первом случае он не попал в дальний угол, а потом чудовищный промах допустил Зане, которого Кай вывел на убойную позицию. Правда, в статистику этот удар не попал: был зафиксирован офсайд.

На 64-й минуте Нагельсман решил произвести первые замены, но убрал не Зане или Хаверца, выглядевших далеко не идеально, а Илкая Гюндогана и Роберта Андриха. И дал возможность проявить себя опорнику Эмре Джану и палочке-выручалочке Фюллькругу. Но поначалу эти рокировки чуть было не пошли во вред бундесманншафт. Команда явно не успела перестроиться и чуть было не позволила Хойлунду сравнять счёт. Но тот снова зарядил прямо в руки Нойеру.

А после этого свою сборную буквально «похоронил» Шмейхель. На протяжении всего первенства его активно критиковали, отмечая неидеальную физическую форму, отсутствие былой прыгучести и лёгкости. А в этот раз он продемонстрировал, что растерял не только это, но и чувство момента. Заброс на Мусиалу вышел не совсем точным, и хавбеку «Баварии» было необходимо преодолеть солидную дистанцию, чтобы добраться до мяча. Будь Каспер в идеальном состоянии, он вполне мог покинуть свои владения и подстраховать защитников, но не поверил в себя и остановился на полпути. Джамал таким подарком воспользовался: вырвался на рандеву, расстрелял голкипера в упор и сравнялся с Жоржем Микаутадзе в гонке бомбардиров Евро.

После этого надежд на камбэк практически не осталось — разве что у Юльманна. Тот не собирался сдаваться и выпустил пять футболистов за 12 минут. Но положения дел на поле они не изменили. Германия пусть и не без трудностей, но сломила сопротивление Дании и вышла в четвертьфинал, где, скорее всего, встретится с Испанией. Конечно, если та не позволит Грузии сотворить очередную сенсацию.