Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0.

На 53-й минуте игры нападающий сборной Германии Кай Хаверц реализовал 11-метровый удар и открыл счёт в матче. Джамал Мусиала удвоил преимущество хозяев турнира, забив гол на 68-й минуте.

Стоит отметить, что встреча была прервана почти на полчаса из-за погодных условий. На 35-й минуте матча при счёте 0:0 начались гроза и сильный ливень.

Таким образом, бундестим сыграет в четвертьфинале турнира с победителем пары Испания — Грузия.

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Ранее сообщалось, что Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро.