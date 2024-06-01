Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро
Сборные Германии и Дании играют вничью после первого тайма в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.
Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счёт после первого тайма — 0:0.
Стоит отметить, что матч был прерван почти на полчаса из-за погодных условий. На 35-й минуте игры начались гроза и сильный дождь.
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Ранее сообщалось, что УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024.