Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро

Сборные Германии и Дании играют вничью после первого тайма в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счёт после первого тайма — 0:0.

Стоит отметить, что матч был прерван почти на полчаса из-за погодных условий. На 35-й минуте игры начались гроза и сильный дождь.

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Ранее сообщалось, что УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024.