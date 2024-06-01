УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением об остановке матча 1/8 финала чемпионата Европы Германия — Дания из-за погодных условий.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Дортмунде (гроза с молнией и ливневым дождём) решено приостановить матч. УЕФА объявит о возобновлении матча в ближайшее время», — написала пресс-служба УЕФА.

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». После 35-й минуты при счёте 0:0 судья прервал матч и увёл футболистов в подрибунное помещение.

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Ранее сообщалось, что судья отменил гол Германии в матче 1/8 финала с Данией.