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29 июня
22:08

Судья отменил гол Германии в дебюте матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией

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AP Photo/Darko Vojinovic

Главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил гол сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Дании.

Защитник бундестим Нико Шлоттербек уже на третьей минуте мог открыть счёт в игре после подачи Тони Крооса с углового. Но судья отменил взятие ворот из-за фола в чужой штрафной.

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Германия и Дания назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро.

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