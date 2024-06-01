Германия и Дания назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Дании на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало в 22:00 мск.

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Хавертц, Кроос, Мусиала, Шлоттербек, Сане, Гюндоган, Андрих.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мехле, Кристенсен, Делейни, Хейлунн, Эриксен, Сков‑Ольсен, Хейбьерг, Бах.

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Ранее сообщалось, что Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.