Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил игрок Швейцарии Ремо Фройлер на 37-й минуте. Результативной передачей отметился Рубен Варгас, который сразу же после начала второго тайма удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, в четвертьфинале турнира швейцарская команда встретится с победителем пары Англия — Словакия.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Фройлер забил первый гол 1/8 финала Евро-2024.