Плеттенберг: получивший травму Рюдигер сыграет с Данией в матче 1/8 финала Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Данией.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, Рюдигер заявил о готовности сыграть в матче с Данией.

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро с первого места в группе А. В 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют с командой Дании.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее сообщалось, что в Берлине запретят проносить ножи в фан-зоны на чемпионате Европы.