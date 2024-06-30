Мусиала догнал Микаутадзе в списке бомбардиров Евро-2024
Футболист забил мяч на 68-й минуте игры. Теперь на счету Мусиалы три гола на турнире. Он делит лидерство в списке бомбардиров Евро-2024 с нападающим сборной Грузии Жоржем Микаутадзе (три гола).
Германия одержала победу над Данией со счётом 2:0. Таким образом, бундестим в десятый раз в своей истории вышел в 1/4 финала Евро, где сыграет с победителем пары Испания — Грузия.
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Ранее сообщалось, что в матче Германия — Дания судья отменил ещё один гол.