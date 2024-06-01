В матче Германия — Дания судья отменил ещё один гол

Игрок сборной Дании Йоаким Андерсен мог записать на свой счёт гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Германии.

Футболист забил мяч на 48-й минуте, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. В первом тайме судья Майкл Оливер также не засчитал гол игрока сборной Германии Нико Шлоттербека.

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счёт — 0:0.

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Ранее сообщалось, что Германия и Дания не забили голов в первом тайме 1/8 финала Евро.