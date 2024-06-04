«Необходимы новые эмоции и идеи»: Николич сменит Федотова на посту главного тренера ЦСКА

ЦСКА объявил о достижении принципиальной договорённости с тренером Марко Николичем и в ближайшее время подпишет контракт. Накануне армейцы отправили в отставку Владимира Федотова, который в сезоне-2022/23 привёл команду к победе в Кубке России и серебру РПЛ. Гендиректор клуба Роман Бабаев объяснил решение необходимостью определённой перезагрузки. По мнению Дмитрия Хомухи, если москвичи серьёзно не усилятся, чудес от сербского специалиста ждать не стоит. А Вячеслав Чанов, напротив, считает, что новый тренер хотя бы наведёт порядок в обороне ЦСКА, как ранее сделал это в «Локомотиве».

«Пришли к выводу, что нужна перезагрузка»

Рокировка на тренерском мостике ЦСКА во многом получилась неожиданной. После окончания сезона казалось, что Владимир Федотов продолжит работу. Но в начале лета стало известно, что его место займёт Марко Николич. О достижении принципиальной договорённости с сербом в клубе сообщили 4 июня. Отмечается, что контракт с ним будет подписан в ближайшее время.

Накануне же в отставку отправили прежнего наставника вместе с его помощниками. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев, комментируя это решение, подчеркнул, что оно было принято «с большим трудом», и поблагодарил российского специалиста. По признанию руководителя, за два года с членами штаба сложились хорошие человеческие отношения.

«Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов, мы пришли к выводу, что нужна определённая перезагрузка. Необходимы новые эмоции и идеи. Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей карьере», — объяснил Бабаев.

При этом, как только стало известно об уходе Федотова, имя Николича как его наиболее вероятного сменщика упоминали многие СМИ. Например, инсайдер Иван Карпов назвал его кандидатом номер один. Согласно данным «Матч ТВ», серб прибыл в Москву в понедельник, 3 июня. Якобы, если бы он не согласился, Федотов остался бы на своём месте.

Разные сезоны Федотова

От работы отечественного специалиста в ЦСКА осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он провёл замечательный дебютный сезон. Несмотря на то что тренеру достался крайне скромный состав, а большинство новичков пришли в конце августа — сентябре, в РПЛ удалось подняться на второе место. Более того, получилось завоевать первый за десять лет Кубок России. В финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар».

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Складывалось впечатление, что дальше команда будет только прогрессировать. Правда, летом она лишилась сразу двух лидеров: Бактиёра Зайнутдинова и Хесуса Медины. Хорхе Карраскаль из-за конфликта с тренером почти перестал выходить на поле, а потому его уход в «Динамо» не удивил. Взамен приобрели Виктора Давилу, Келлвена и Аббосбека Файзуллаева, а также выкупили Мойзеса.

Однако коллектив сделал шаг назад, заняв шестое место в таблице национального первенства и уступив «Зениту» в «лотерее» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Настоящим бичом в этом сезоне стали пропущенные в концовках мячи. ЦСКА умудрился потерять 23 очка во встречах, в которых вёл в счёте. Если бы не эта проблема, армейцам было по силам бороться за золотые медали. Особенно обидной стала ничья в дерби со «Спартаком», когда подопечные Федотова позволили бывшему армейцу Медине сравнять счёт на 97-й минуте. А уже весной красно-синие дали в итоге вылетевшему в Первую лигу «Сочи» отыграться со счёта 0:2.

Сказывались на результатах и травмы. Например, Игорь Дивеев пропустил более полугода. А универсальный Максим Мухин, быстро ставший лидером коллектива, порвал связки колена ещё в октябре 2023-го и до сих пор не вернулся в строй.

Успешная работа Николича в «Локомотиве» и россыпь трофеев

Что касается Николича, он оставил о себе в России добрую память. В июне 2020-го он не побоялся возглавить «Локомотив» вместо Юрия Сёмина. Столкнувшись с обструкцией со стороны болельщиков, недовольных уходом легенды, Марко сумел с ходу дать результат. При нём железнодорожники одержали в РПЛ четыре победы при таком же количестве ничьих, сохранили вторую позицию и пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

В главном еврокубке они тоже выглядели достойно, в частности, дважды отобрали очки у «Атлетико». Также удалось на выезде разойтись миром с «Зальцбургом» и дома дать бой действующему обладателю трофея «Баварии». Лишь обидный гол Йозуа Киммиха в концовке позволил мюнхенцам взять верх.

В национальном первенстве красно-зелёным в первой части сезона не хватало стабильности, что объяснялось необходимостью разрываться на три фронта с учётом Кубка страны, но во второй они выдали серию из восьми побед подряд. И лишь разгром от «Зенита» и ничья с «Динамо» на финише не позволили подняться выше третьей позиции. Зато команда завоевала Кубок России, в финале одолев «Крылья Советов». А вот пополнить коллекцию Суперкубком не удалось — «Локо» дважды уступил «Зениту».

В сезоне-2021/22 москвичи тоже выглядели достойно. Но после десятого тура РПЛ серба отправили в отставку, хотя коллектив шёл четвёртым. Ему на смену пригласили Маркуса Гисдоля. Так в истории трёхкратного чемпиона страны началась короткая и бесславная немецкая эпоха.

Вызывает тревогу лишь то, что Николич после этого почти два года нигде не работал, хотя предложения у него имелись. Лишь в 2023-м он возглавил «Аль-Шабаб» и в ОАЭ тоже добился успехов — стал обладателем Суперкубка страны и серебряных медалей. Нельзя забывать, что ранее и с сербским «Партизаном», и с венгерским «Видеотоном» рулевой тоже не обходился без трофеев.

При этом его имя применительно к ЦСКА всплывало в конце 2021-го и летом 2022-го. Но в первом случае руководство не стало менять Алексея Березуцкого, а во втором назначило вместо него Федотова.

«По крайней мере наведёт порядок в обороне»

Мнения экспертов по поводу рокировки в ЦСКА разделились. Известный тренер Дмитрий Хомуха считает, что без серьёзного усиления состава чуда ждать не следует.

«Раз Федотов не выполнил задачу на сезон, то у руководства был повод его убрать. Но без значимого усиления не приходится ждать кардинального улучшения результатов. Николич не успеет возглавить красно-синих, как стартует новый чемпионат. Летом перерыв между сезонами теперь короткий. И за такой промежуток времени он едва ли что-то значительно изменит», — отметил специалист в комментарии RT.

По его словам, серб, скорее всего, как и в «Локомотиве», будет в первую очередь налаживать игру в защите.

«Повторюсь, сверхожиданий после прихода Николича строить не стоит. В стане железнодорожников серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определённый стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось. Красно-синие под руководством Николича будут делать ставку на быстрые атаки. Но под это тоже необходимы исполнители высокого уровня. Таких в составе москвичей сейчас немного», — добавил Хомуха.

В свою очередь, бывший наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, напротив, порадовался назначению серба и предположил, что у него всё должно получиться на новом месте.

«Николич знает российский футбол и достаточно успешно поработал в «Локомотиве». Скажу больше: я общался с ребятами, которые выступали тогда под его руководством. Обычно игроки, когда не выходят на поле, отзываются о наставнике негативно. Но тут, напротив, шли исключительно положительные отзывы. Все называли его тренировочный процесс интересным. Сейчас некоторые будут опасаться излишне закрытой игры. Но, во-первых, специалисты по ходу карьеры меняются и переосмысливают свой подход. Надеюсь, «автобус» парковать он не станет. Во-вторых, серб по крайней мере наведёт порядок в обороне. А то сколько можно пропускать в компенсированное время? Если бы не эти голы, могли бороться за медали, а не занимать шестое место», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем отставка Федотова вызвала у него противоречивые эмоции.

«Вопросы следует задавать руководству. Кто-то ругает тренера, однако мог, например, селекционный отдел сработать неидеально и не подписать тех футболистов, которых хотел Федотов. Чтобы понимать происходящие процессы, нужно находиться в системе клуба. От работы Владимира Валентиновича осталось двоякое впечатление. С одной стороны, жалко, что он ушёл. С другой — результат был не лучший. Травм тоже хватало», — подытожил Чанов.