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Чанов — о работе Федотова в ЦСКА: осталось двоякое впечатление

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о работе экс-наставника армейской команды Владимира Федотова на своём посту.

«Не нам с вами решать, стоило ли увольнять Владимира Федотова. Вопросы следует задавать руководству. Кто-то ругает тренера, однако мог, например, селекционный отдел сработать не идеально и не подписать тех футболистов, которых он хотел. Чтобы понимать происходящие процессы, нужно находиться в системе клуба. Но от работы Владимира Валентиновича осталось двоякое впечатление. С одной стороны, жалко, что он ушёл. С другой — результат был не лучший. Травм тоже хватало», — сказал Чанов RT. 

Ранее Вячеслав Чанов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

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