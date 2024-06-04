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Чанов: Николич наведёт порядок в обороне ЦСКА

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост наставника армейской команды.

«Марко Николич знает российский футбол и достаточно успешно поработал в «Локомотиве». Скажу больше, я общался с ребятами, которые выступали за железнодорожников под его руководством. Обычно игроки, когда не выходят на поле, отзываются о наставнике негативно. Но тут, напротив, шли исключительно положительные отзывы. Все называли его тренировочный процесс интересным. Сейчас некоторые будут опасаться излишне закрытой игры. Но, во-первых, специалисты по ходу карьеры меняются и переосмысливают свой подход. Надеюсь, «автобус» парковать он не будет. Во-вторых, серб по крайней мере наведёт порядок в обороне. А то сколько можно пропускать в компенсированное время?! Если бы не эти голы, могли бороться за медали, а не занимать шестое место», — заявил Чанов RT.

Сербский специалист уже работал в России: он возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством красно-зелёные стали обладателями Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее Хомуха заявил, что сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит.

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