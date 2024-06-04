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Хомуха: сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит

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Бывший главный тренер российских национальных команд U15, U17, U19 и U21 Дмитрий Хомуха прокомментировал новость о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

«Сверхожиданий после прихода Марко Николича в ЦСКА строить не стоит. Если летом не последует качественного усиления, вряд ли команда в следующем сезоне будет вести борьбу за чемпионство. Если же купят хороших новичков — всё возможно. В «Локомотиве» серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определённый стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось. Красно-синие под руководством Николича, скорее всего, будут делать ставку на быстрые атаки. Но под это тоже необходимы футболисты высокого уровня. Таких в составе москвичей сейчас немного», — сказал Хомуха RT.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. 

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