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ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

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ЦСКА объявил о достижении принципиальной договорённости о сотрудничестве с экс-наставником московского «Локомотива» Марко Николичем, которой станет главным тренером команды.

Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время, говорится в Telegram-канале армейцев. 

Минувший сезон серб провёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Третьего июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.

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