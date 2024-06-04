Пименов объяснил, почему ЦСКА назначил Николича главным тренером

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Поздравляю Марко Николича с назначением в такой серьёзный клуб! В таком назначении есть плюсы: он здорово раскрывает молодёжь и достигает результата. Поэтому это хороший союз между клубом и тренером. Думаю, что он хотел вернуться в Россию», — цитирует Пименова «Чемпионат».

4 июня ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера.

Минувший сезон сербский специалист провёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали первенства.

Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Ранее Круговой официально стал игроком ЦСКА.