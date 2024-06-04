Круговой официально стал игроком ЦСКА

Экс-защитник санкт-петербургского «Зенита Данил Круговой стал футболистом ЦСКА.

Футболист будет выступать под третьим номером, говорится в Telegram-канале армейского клуба.

Соглашение 26-летнего защитника со столичным клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Накануне игрок признался, что перешёл в ЦСКА за спиной у «Зенита», но посетовал, что у него не было другого выбора.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на сезон-2023/24. Футболист выступал за «Зенит-2».

Ранее ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.