Круговой: понимаю, что перешёл в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора

Защитник Данил Круговой рассказал о том, как перешёл из «Зенита» в ЦСКА.

«У меня оставалось меньше шести месяцев контракта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд — «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я понимаю, что перешёл в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора», — цитирует Кругового Sport24.

Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на сезон-2023/24. Футболист выступал за «Зенит-2».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию касательно контракта нападающего Вильсона Изидора.