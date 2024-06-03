ЦСКА объявил об увольнении Федотова

Руководство ЦСКА приняло решение уволить Владимира Федотова с поста главного тренера.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Как сообщал журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА уволит Федотова. Фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.