Хомуха — о Николиче в ЦСКА: без усиления улучшения результатов ждать не приходится

Экс-наставник юношеских и молодёжной сборных России Дмитрий Хомуха прокомментировал новость о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

«Раз Владимир Федотов не выполнил задачу на сезон, то у руководства был повод его убрать. Но, повторю, без значимого усиления кардинального улучшения результатов ждать не приходится. Николич не успеет возглавить красно-синих, как стартует новый чемпионат. Летом перерыв между сезонами теперь короткий. И за такой промежуток времени он едва ли что-то значительно изменит», — сказал Хомуха RT.

Ранее Хомуха заявил, что сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит.