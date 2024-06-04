RT в Telegram
Подпишись

Хомуха — о Николиче в ЦСКА: без усиления улучшения результатов ждать не приходится

Короткая ссылка
Экс-наставник юношеских и молодёжной сборных России Дмитрий Хомуха прокомментировал новость о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

«Раз Владимир Федотов не выполнил задачу на сезон, то у руководства был повод его убрать. Но, повторю, без значимого усиления кардинального улучшения результатов ждать не приходится. Николич не успеет возглавить красно-синих, как стартует новый чемпионат. Летом перерыв между сезонами теперь короткий. И за такой промежуток времени он едва ли что-то значительно изменит», — сказал Хомуха RT.

Ранее Хомуха заявил, что сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить