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Смородская удивлена, что Николич согласился возглавить ЦСКА

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА, конечно же, сделал хороший выбор. Хороший тренер. Но я удивлена, что Николич согласился. Ведь тут он не будет вместе со своей командой выступать в еврокубковых турнирах. И заработать так же, как и в маленьких арабских клубах, у него здесь нет возможности», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Минувший сезон серб провёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Ранее Вячеслав Чанов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

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