Смородская удивлена, что Николич согласился возглавить ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА, конечно же, сделал хороший выбор. Хороший тренер. Но я удивлена, что Николич согласился. Ведь тут он не будет вместе со своей командой выступать в еврокубковых турнирах. И заработать так же, как и в маленьких арабских клубах, у него здесь нет возможности», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Минувший сезон серб провёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Ранее Вячеслав Чанов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост наставника ЦСКА.