«Разобью палатку, возьму котелок»: Губерниев обвинил ФЛГР в запрете жить на стадионе в Малиновке во время ЧР
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов / Павел Бедняков
Дмитрий Губерниев был одним из тех, кто активно критиковал руководство Федерации лыжных гонок России после жуткого инцидента во время Спартакиады учащихся в Эсто-Садке. 8 марта там во время женского масс-старта случился массовый завал юных спортсменок, в результате которого 17 из них оказались в больнице с травмами различной степени тяжести — от ушибов и порезов до переломов. По словам очевидцев, в день гонки стоял плотный туман, шёл снег, трасса была покрыта ледяной коркой, однако организаторы не отменили старт.
Как заявил впоследствии технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов, завал мог произойти из-за испуга участниц, а не из-за плохой видимости. Однако Губерниев с этим мнением не согласился.
«Тут вопрос к команде Вяльбе, которая продемонстрировала свой полный непрофессионализм. Игорь Беломестнов должен нести прямую ответственность за произошедшее, вплоть до уголовной. Я не сомневаюсь, что компетентные органы дадут соответствующую оценку. Этот человек не должен проводить соревнования по лыжным гонкам, он профан. Люди снимают с себя ответственность, нагло и цинично обвиняя других, дескать, ничего не произошло», — заявил ведущий «Матч ТВ».
Отдельно его возмутило высказывание главы федерации Елены Вяльбе, которая по горячим следам заявила, что не произошло «ничего страшного», а также указала на низкий уровень подготовки спортсменок. Дмитрий назвал эти слова «мерзостью», а саму трёхкратную олимпийскую чемпионку «бессердечной боярыней». Кроме того, в одном из постов в своём Telegram-канале он обратился к лыжному сообществу с призывом высказаться о ситуации и хотя бы посочувствовать пострадавшим детям.
Однако реакция со стороны тренеров оказалась не такой, какую хотелось бы видеть Губерниеву. Так, Егор Сорин призвал не драматизировать произошедшее и напомнил, что профессиональный спорт всегда сопряжён с риском получить травму.
«Лыжные гонки — суровый вид спорта. Травмы, нагрузки на грани возможного, падения на спусках (роллеры, велосипед) — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых. Люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов (особенно молодых)», — написал специалист в соцсети.
Телеведущий не удержался от комментария к этому посту и спросил у тренера, не стыдно ли ему «чисто по-человечески» защищать «мерзавцев». Ответ Сорина не заставил себя ждать и оказался неожиданно резким.
«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — заявил наставник олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Татьяны Сориной.
После этого перепалка вышла на другой уровень и из чата Telegram-канала перетекла в публичное пространство. Губерниев отреагировал на выпад Сорина со свойственным ему сарказмом и иронией и назвал его «крепостным крестьянином».
«Он же живёт при крепостном праве. Естественно, сейчас он будет отстаивать интересы помещика. Егор Сорин знает, что его могут продать, проиграть в карты. Его в этой ситуации можно только пожалеть… Причём я Егора Сорина не оскорблял, а он себе это позволил», — заявил телекомментатор «Советскому спорту».
Он также отметил, что и родители, и дети «просто в ужасе» от того, что произошло во время спартакиады, а также от реакции тех людей, «которые обязаны защищать права детей».
«Это лишний раз подтверждает, что никакой эмпатии и никакого сочувствия у всех этих людей к детям нет. Спортсмены для всех них — просто расходный материал, мы лишний раз в этом убеждаемся. Расходный материал. Один упал, сломал ноги — значит, будет другой. Жалко, что Егор Сорин из таких», — добавил Дмитрий.
И вот во вторник Губерниев заявил, что в ФЛГР, вопреки предварительным договорённостям, запретили ему жить в домике на территории стадиона в Малиновке, где в четверг стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Журналист должен комментировать эти соревнования на «Матч ТВ» вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Причём найти места в окрестных гостиницах уже не представляется возможным, судя по комментариям болельщиков. Так, одна из подписчиц Губерниева в Telegram-канале написала, что ей удалось снять только банный комплекс.
«С какой же радостью я приеду на лыжный ЧР в Малиновку, разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛГР, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу… Люблю вас всех бесконечно… Будем низводить, курощать и дурака валять…» — заявил Губерниев, добавив, что возьмёт с собой котелок, разведёт костёр и будет петь песни под гитару.
Елена Вяльбе не стала отвечать на вопросы журналистов о том, почему телекомментатора «выселили» из домика в Малиновке. «Всего доброго. До свидания», — приводит её слова «Спорт-Экспресс». Между тем Вероника Степанова в шутку предложила Губерниеву поселиться в домике вместе с ней и её неизменной соседкой по комнате Анастасией Фалеевой.
«Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — заметила олимпийская чемпионка.
Между тем директор оргкомитета ЧР Дмитрий Ермаков опроверг запрет на проживание Губерниева в Малиновке и заявил, что на территории просто «физически невозможно расселить всех».
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