«Разобью палатку, возьму котелок»: Губерниев обвинил ФЛГР в запрете жить на стадионе в Малиновке во время ЧР

Дмитрий Губерниев заявил, что руководство Федерации лыжных гонок России запретило ему жить в одном из домиков на территории стадиона в Малиновке, где в четверг стартует чемпионат страны. Ранее он публично критиковал главу федерации Елену Вяльбе и тренера Егора Сорина. Между тем в оргкомитете опровергли информацию о запрете на проживание журналиста, но при этом отметили, что физически не могут расселить всех желающих.

Дмитрий Губерниев был одним из тех, кто активно критиковал руководство Федерации лыжных гонок России после жуткого инцидента во время Спартакиады учащихся в Эсто-Садке. 8 марта там во время женского масс-старта случился массовый завал юных спортсменок, в результате которого 17 из них оказались в больнице с травмами различной степени тяжести — от ушибов и порезов до переломов. По словам очевидцев, в день гонки стоял плотный туман, шёл снег, трасса была покрыта ледяной коркой, однако организаторы не отменили старт.

Как заявил впоследствии технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов, завал мог произойти из-за испуга участниц, а не из-за плохой видимости. Однако Губерниев с этим мнением не согласился.

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«Тут вопрос к команде Вяльбе, которая продемонстрировала свой полный непрофессионализм. Игорь Беломестнов должен нести прямую ответственность за произошедшее, вплоть до уголовной. Я не сомневаюсь, что компетентные органы дадут соответствующую оценку. Этот человек не должен проводить соревнования по лыжным гонкам, он профан. Люди снимают с себя ответственность, нагло и цинично обвиняя других, дескать, ничего не произошло», — заявил ведущий «Матч ТВ».

Отдельно его возмутило высказывание главы федерации Елены Вяльбе, которая по горячим следам заявила, что не произошло «ничего страшного», а также указала на низкий уровень подготовки спортсменок. Дмитрий назвал эти слова «мерзостью», а саму трёхкратную олимпийскую чемпионку «бессердечной боярыней». Кроме того, в одном из постов в своём Telegram-канале он обратился к лыжному сообществу с призывом высказаться о ситуации и хотя бы посочувствовать пострадавшим детям.

Однако реакция со стороны тренеров оказалась не такой, какую хотелось бы видеть Губерниеву. Так, Егор Сорин призвал не драматизировать произошедшее и напомнил, что профессиональный спорт всегда сопряжён с риском получить травму.

«Лыжные гонки — суровый вид спорта. Травмы, нагрузки на грани возможного, падения на спусках (роллеры, велосипед) — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых. Люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов (особенно молодых)», — написал специалист в соцсети.

Телеведущий не удержался от комментария к этому посту и спросил у тренера, не стыдно ли ему «чисто по-человечески» защищать «мерзавцев». Ответ Сорина не заставил себя ждать и оказался неожиданно резким.

«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — заявил наставник олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Татьяны Сориной.

После этого перепалка вышла на другой уровень и из чата Telegram-канала перетекла в публичное пространство. Губерниев отреагировал на выпад Сорина со свойственным ему сарказмом и иронией и назвал его «крепостным крестьянином».

«Он же живёт при крепостном праве. Естественно, сейчас он будет отстаивать интересы помещика. Егор Сорин знает, что его могут продать, проиграть в карты. Его в этой ситуации можно только пожалеть… Причём я Егора Сорина не оскорблял, а он себе это позволил», — заявил телекомментатор «Советскому спорту».

Он также отметил, что и родители, и дети «просто в ужасе» от того, что произошло во время спартакиады, а также от реакции тех людей, «которые обязаны защищать права детей».

«Это лишний раз подтверждает, что никакой эмпатии и никакого сочувствия у всех этих людей к детям нет. Спортсмены для всех них — просто расходный материал, мы лишний раз в этом убеждаемся. Расходный материал. Один упал, сломал ноги — значит, будет другой. Жалко, что Егор Сорин из таких», — добавил Дмитрий.

И вот во вторник Губерниев заявил, что в ФЛГР, вопреки предварительным договорённостям, запретили ему жить в домике на территории стадиона в Малиновке, где в четверг стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Журналист должен комментировать эти соревнования на «Матч ТВ» вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Причём найти места в окрестных гостиницах уже не представляется возможным, судя по комментариям болельщиков. Так, одна из подписчиц Губерниева в Telegram-канале написала, что ей удалось снять только банный комплекс.

«С какой же радостью я приеду на лыжный ЧР в Малиновку, разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛГР, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу… Люблю вас всех бесконечно… Будем низводить, курощать и дурака валять…» — заявил Губерниев, добавив, что возьмёт с собой котелок, разведёт костёр и будет петь песни под гитару.

Елена Вяльбе не стала отвечать на вопросы журналистов о том, почему телекомментатора «выселили» из домика в Малиновке. «Всего доброго. До свидания», — приводит её слова «Спорт-Экспресс». Между тем Вероника Степанова в шутку предложила Губерниеву поселиться в домике вместе с ней и её неизменной соседкой по комнате Анастасией Фалеевой.

«Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — заметила олимпийская чемпионка.

Между тем директор оргкомитета ЧР Дмитрий Ермаков опроверг запрет на проживание Губерниева в Малиновке и заявил, что на территории просто «физически невозможно расселить всех».