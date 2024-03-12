Губерниев: добрые люди из ФЛГР нарушили договорённости и выселили меня на улицу

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке на предстоящем чемпионате России.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договорённости и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Сорина «крепостным тренером».