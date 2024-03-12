RT в Telegram
Подпишись

Губерниев: добрые люди из ФЛГР нарушили договорённости и выселили меня на улицу

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке на предстоящем чемпионате России.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договорённости и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена. 

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Сорина «крепостным тренером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить