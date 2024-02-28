«Больше топлива в костёр мнений, долой скуку!»: Степанова раскритиковала Большунова за не очень эффектные победы

Вот уже несколько дней в лыжном мире обсуждают критику Вероники Степановой в адрес Александра Большунова за некрасивые победы. Трёхкратный олимпийский чемпион заявил, что не видит смысла отвечать на выпад соотечественицы и не читает высказывания людей, которые ему неинтересны, а его тренер Юрий Бородавко и вовсе объяснил слова девушки стремлением поставить себя в один ряд с коллегой по национальной команде. В то же время Дмитрий Губерниев и Савелий Коростелёв поддержали возмутительницу спокойствия. Правда, по словам спортсмена, сам он на подобное решится только когда обгонит соперника.

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова, в отсутствие Натальи Терентьевой ставшая лидером национальной команды, случайно или возможно преднамеренно устроила небольшой «скандальчик» в лыжных гонках.

Спортсменка, которую в начале февраля пригласили комментировать этап Кубка России в Тюмени, в прямом эфире раскритиковала Александра Большунова. По мнению девушки, он очень скучно побеждает. Напомним, Сан Саныч в текущем сезоне выиграл все индивидуальные соревнования, в которых принимал участие — 21 гонка. Не удалось сотворить чудо ему только в эстафете на Спартакиаде, когда на последний этап за Архангельскую область он вышел с отставанием больше трёх минут.

«Что Большунов? Не хочет побеждать так, как я — красиво! Он идёт в группе, даже никакой инициативы не берёт на себя, идёт просто в течении. Где драйв? Где заявления перед стартом: «Я сейчас выиграю очередную гонку». Я перед стартом сказала, что у всех выиграю, так и получилось. В следующий раз попробуйте меня обыграть на масс-старте, на скиатлоне. Мы с вами ещё увидимся, Спартакиада длинная. А здесь Большунов что говорит: «Ну, погода хорошая, красиво, лыжи ехали хорошо», — это скучно! Скучно, Саша!» — заявила Степанова.

Слова олимпийской чемпионки вызвали негодование у болельщиков, смотревших эфир, и специалистов. Однако с новой силой дискуссия развернулась после того, как мнением по поводу комментария Вероники в прошедшие выходные поинтересовались у самого Большунова.

«После этого мне многие писали и извинялись за её слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведёт себя невежливо. Извинений за её работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно — да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно неинтересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», — отметил Александр в интервью «Чемпионату».

А тренер лыжника Юрий Бородавко увидел в словах спортсменки ревность, поскольку ей самой так выигрывать не удаётся.

«Пытается поставить себя в один ряд с Большуновым, но сравнивать их нельзя. К Александру надо стремиться, таких побед, как у него, не было достаточно давно. А Веронику мы все знаем как самолюбивую спортсменку, которая переживает за свои неудачи. Не знаю, влияют ли такие реакции на Александра, лучше у него спросить. Но в любом случае он живой человек», — приводят слова Бородавко РИА Новости.

Конечно же, Степанова после таких слов коллег промолчать не смогла. Тем более, скорее всего, именно этого давно и добивалась, рассказывая в своих колонках про трэш-ток в ММА и провоцируя на резкости соперниц на Спартакиаде.

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», — это его радости. Для справки: мне вообще всё равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать. А вот с другой стороны, это замечательно, просто идеально, когда два лидера Кубка страны друг о друге так высказываются. Больше топлива в костёр мнений, долой скуку!», — написала спортсменка.

Ответила девушка и Бородавко. По словам Степановой, она действительно самолюбивая, но никогда не переживает из-за неудач. «Чем и как это может помочь?» — резюмировала лыжница.

Чуть позже Вероника постаралась смягчить ситуацию. По мнению спортсменки, им с Большуновым надо соревноваться не в комментариях, а в том, кто больше людей привлечёт на лыжню.

«У него целая гонка своего имени, молодец. Мы совершенно разные и детей, как говорится, нам не крестить — но каждый по-своему работает на привлечение внимания к лыжам. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!», — написала Вероника.

Наставник Степановой Егор Сорин, в свою очередь, также постарался побыстрее потушить разгорающийся пожар.

«Пока перепалка между Вероникой и Александром никак не влияет на атмосферу в коллективе. Однако, конечно, неприятно читать подобные вещи в СМИ. Попытаемся максимально сгладить все негативные моменты.

Также по теме На финишной прямой: Большунов выиграл марафон на 50 км и завоевал пятое золото на Спартакиаде Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на 50 км и завоевал пятую золотую медаль на Спартакиаде...

Не разговаривал по этому поводу ни с Вероникой, ни с Юрием Викторовичем [Бородавко], ни с самим Александром. Надеюсь, все это останется только в прессе. Но не хотелось бы, чтобы внутри сборной команды были негативные настроения, чтобы это продолжалось и из-за этого нарушалась атмосфера», — приводит слова Сорина Sport24.

В том же ключе высказалась и глава ФЛГР Елена Вяльбе. «Если по такой ерунде раздувать огонь, то будет катастрофа, а мы перестанем разговаривать даже друг с другом», — заявила специалист.

Впрочем, многие оказались и на стороне Степановой. Так, комментатор Дмитрий Губерниев похвалил Веронику за то, что она делает шоу.

«Она возмутитель спокойствия, приковывает внимание. У Большунова другая философия. Саша — великий и более скромный, по-другому воспитан и, кстати говоря, немного старше Степановой. Могу только одно сказать Большунову: «Саша, жги!»

Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться. Ника уже давно это поняла, она провоцирует. Знаете, как Фрекен Бок сказала своей сестре Фриде: «Жизнь так коротка, а ты недостаточно серьёзна». Хочу искренне посоветовать Большунову перечитать «Карлсона» и начинать немножко низводить, курощать и дурака валять, что иногда с успехом в перерыве между своими блистательными победами делает Степанова», — сказал Губерниев.

Юный Савелий Коростелёв также не увидел ничего плохого в «чёрном» хайпе. Впрочем, сам пока на подобные провокации не готов.

«Вероника, как она сама говорит, пытается раззадорить медиаполе. Медиаболото, как она высказывается. Буду ли я так делать? Большунова обыграть сначала надо. А потом уже закидывать», — признался лыжник.

При этом соперницы Степановой на Спартакиаде явно обиделись из-за её поведения. Но олимпийской чемпионке, похоже, именно это и нужно.

«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение двух лет). Есть, есть о чём писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки — такие девочки»? Анастасии предложение — почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Всё просто», — написала Степанова в Telegram‑канале.