Степанова: нам с Большуновым надо соревноваться в том, кто больше детей на лыжню выведет

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о заочном конфликте с Александром Большуновым.

«Думаю, нам с Большуновым надо соревноваться прежде всего в том, кто больше детей на лыжню выведет. У него целая гонка его имени, молодец. Мы совершенно разные и детей, как говорится, нам не крестить», — написала Степанова.

Лыжница в СМИ заявила, что Большунов не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью. В ответ спортсмен рассказал, как люди извинялись за слова Степановой. Он также отметил, что она ему неинтересна.

Ранее стало известно, как Степанова ответила на слова трёхкратного победителя Игр Александра Большунова.