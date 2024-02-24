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Степанова: нам с Большуновым надо соревноваться в том, кто больше детей на лыжню выведет

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о заочном конфликте с Александром Большуновым.
Степанова: нам с Большуновым надо соревноваться в том, кто больше детей на лыжню выведет
  • РИА Новости

«Думаю, нам с Большуновым надо соревноваться прежде всего в том, кто больше детей на лыжню выведет. У него целая гонка его имени, молодец. Мы совершенно разные и детей, как говорится, нам не крестить», — написала Степанова.

Лыжница в СМИ заявила, что Большунов не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью. В ответ спортсмен рассказал, как люди извинялись за слова Степановой. Он также отметил, что она ему неинтересна.

Ранее стало известно, как Степанова ответила на слова трёхкратного победителя Игр Александра Большунова.

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