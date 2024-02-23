Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила на слова трёхкратного победителя Игр Александра Большунова.

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», — это его радости. For the record: мне вообще всё равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила», — написала Степанова в Telegram-канале.

При этом она добавила, что это замечательно, когда два лидера Кубка России так высказываются друг про друга.

Лыжница ранее заявила, что Большунов не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью. В ответ спортсмен рассказал, как люди извинялись за слова Степановой. Он также отметил, что она ему неинтересна.

Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.