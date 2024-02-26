Коростелёв о ситуации между Большуновым и Степановой: чёрный хайп — это тоже хайп

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о споре между Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

«Чёрный хайп — это тоже хайп. Вероника, как она сама говорит, пытается раззадорить медиаполе. Медиаболото, как она высказывается», — цитирует «Матч ТВ».

Лыжница в СМИ заявила, что Большунов не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью. В ответ спортсмен рассказал, как люди извинялись за слова Степановой. Он также отметил, что она ему неинтересна.

Ранее стало известно, как Степанова ответила на слова трёхкратного победителя Игр Александра Большунова.