На финишной прямой: Большунов выиграл марафон на 50 км и завоевал пятое золото на Спартакиаде

Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на 50 км и завоевал пятую золотую медаль на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Трёхкратный олимпийский чемпион большую часть гонки держался в тени, но на заключительном спуске возглавил пелотон и не позволил никому опередить себя, хотя итоговое преимущество над двумя другими призёрами составило меньше секунды. При этом серебро досталось совершившему невероятный рывок на финишной прямой Сергею Ардашеву, а бронза — Савелию Коростелёву.

Для мужчин Спартакиада сильнейших в Тюмени по лыжным гонкам завершалась 50-километровым марафоном классическим стилем. И проходила она далеко не в самых комфортных условиях. На момент старта термометры показывали -18 ˚С, из-за чего многие спортсмены пытались как можно сильнее утеплиться. Одни надели балаклавы, практически полностью закрыв лицо, другие обклеили его тейпами, а третьи даже надели на ботинки специальные чехлы, что практикуется нечасто. Но были и храбрецы, решившие противостоять морозу почти без дополнительной помощи. И одним из таких был бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете Евгений Белов.

«Буду стоять за чьей-нибудь спиной, потеплее выбирать (смеётся). Сегодня действительно самая холодная погода. Перед стартом все медленные ходят, сонные, нехотя разминаются, никуда не торопятся. Посмотрим, что получится… У каждого свой план. Идёт жёсткая борьба за очки между Татарстаном и Тюменью. Есть бонусные отсечки. В некоторых местах соперничество будет очень живым и интересным», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

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Судя по всему, на такой шаг организаторы пошли, чтобы немного взбодрить атлетов и сделать первую половину забега более зрелищной и интересной. И в какой-то степени это сработало. С самого начала вперёд рванули представители конкурирующих команд, причём особенно усердствовали именно тюменцы. На отметке 6,3 км лидировал Денис Спицов, а спустя 5 км компанию во главе пелотона ему составил одноклубник Белов, преследуемый лыжниками из Татарстана — Антоном Тимашовым и Иваном Горбуновым.

Их противостояние продолжалось вплоть до заключительной бонусной отсечки 26,3 км. Правда, со временем Горбунов немного сдал позиции, а сражаться со Спицовым и Беловым продолжили Тимашов и подоспевший к нему на помощь Сергей Забалуев. Но обойти обоих лыжников из Тюмени они так и не смогли, позволив им вывести свою сборную в лидеры общего зачёта Спартакиады сильнейших.

После этого всё внимание переключилось на борьбу за золото. И долгое время в центре внимания находился Илья Семиков. В отличие от многих оппонентов, он отказался менять лыжи на отметке 30 км и попытался убежать в отрыв, благодаря чему какое-то время даже шёл по трассе в гордом одиночестве. Но закрепиться на вершине ему не удалось. Уже спустя 5 км основная группа догнала его, а потом стала понемногу увеличивать отрыв от бывшего беглеца.

Но если Семиков по-прежнему оставался в числе претендентов на победу, то Иван Якимушкин из неё выбыл. И роковым для него стал заезд на стадион на том же 30-м километре. По данным «Матч ТВ», серебряный призёр Олимпиады не смог найти свой бокс и потерял кучу времени. Если на отсечке 28 км он проигрывал лидеру чуть более 20 секунд, то на 31,3 км — уже 01:45,9. И после этого рассчитывать на что-то серьёзное уже не приходилось.

А что же Большунов? Александр избежал проблем при замене инвентаря и начал понемногу обозначать своё присутствие в основной группе. Если до этого он предпочитал держаться немного в тени, то ближе к концу гонки стал всё чаще выходить вперёд. И далеко не все сумели выдержать его высочайший темп. Сначала отвалился Антон Тимашов, а затем и Сергей Устюгов, долгое время на равных сражавшийся с визави.

В итоге за 5 км до финиша число соискателей золота сократилось до 11. Причём среди них были не только признанные звёзды калибра Большунова, Спицова, Алексея Червоткина и Савелия Коростелёва, но и 23-летний Дмитрий Жуль, ранее ни разу не попадавший в тройку на взрослых соревнованиях. Долгое время там находился и Александр Ившин, но менее чем за 2 км до финиша всё же отстал.

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Концовка же выдалась яркой. Большунов несколько раз пытался разобраться с соперниками, но те отчаянно сопротивлялись, несмотря на трудности. Так, Коростелёв чуть было не остался без палки, а Червоткин и вовсе зацепился за лыжу Семикова и рухнул в снег. Но Александр продолжал давить и всё-таки добился своего. Пусть уехать от преследователей на подъёме у него не вышло, но уже на заключительном спуске он всё же создал небольшой задел. И на финишной прямой довершил начатое.

«Сегодня ещё одна победа — очень классно. Можно сказать, максимальные погодные условия, главное было одеться правильно. Всё надел, как следует, — и термобельё, и перчатки. Все опасные места закрыл. Поэтому комфортно прошёл марафон… Можно и раньше, можно и в конце (оторваться. — RT). Смотрел по состоянию ребят. В принципе, гонки ещё есть в этом сезоне, поэтому нужно немного где-то с запасом (побеждать. — RT). Всё пробежать на высоком уровне не каждый сможет. Отталкиваемся от своего самочувствия и всего остального», — сказал пятикратный чемпион Спартакиады, выигравший 21-й забег подряд.

Судьба серебра же решалась в сражении трёх атлетов. Сразу за Большуновым спуск прошли Коростелёв и Семиков, казавшиеся главными претендентами на награду, но внезапно сумасшедший рывок выдал Сергей Ардашев. На прямой тот обошёл обоих и стал вторым, оставив Савелия на третьей строчке. А Илья же и вовсе откатился лишь на пятую позицию — заметно уставшего уроженца Республики Коми обогнал Константин Тиунов.