Золотой дубль Архангельской области: Большунов с Коростелёвым и Степанова с Истоминой выиграли командные спринты

Лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелёв победили в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Трёхкратный олимпийский чемпион создал комфортный отрыв от преследователей уже на четвёртом этапе из шести. Вторым на финише стал Егор Митрошин, выступавший с Константином Тиуновым. Он сумел на последних метрах обогнать Ивана Горбунова, работавшего в паре с Сергеем Ардашевым. Ещё одно золото сборной Архангельской области принесли Вероника Степанова и Мария Истомина, уверенно выигравшие аналогичную женскую гонку. Серебро завоевали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, у которой на последнем этапе сломалась палка. Бронза у Дарьи Непряевой и Анастасии Доценко.

Программа Спартакиады сильнейших в лыжных гонках продолжилась в Тюмени командным спринтом свободным стилем. По итогам квалификации в финал у мужчин и женщин пробилось по 15 команд, состоявших из двух человек. Каждому спортсмену предстояло пройти по три круга.

В соревнованиях женщин явным фаворитом считался дуэт Вероники Степановой и Марии Истоминой. Олимпийская чемпионка накануне показала, что за 7,5 км способна отыграть у соперниц больше 50 секунд. Однако на этот раз таких подвигов совершать не понадобилось. Хотя поволноваться лидеру сезона на первом этапе всё же пришлось. На одном из виражей трассы её напарница сломала палку и потеряла несколько секунд, пока тренеры подавали ей новую.

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В итоге Истомина откатилась из лидирующей группы на 14-ю позицию, а на стадионе была десятой с отставанием 4,6 секунды от идущей первой Татьяны Сориной, которая выступала в паре с Елизаветой Пантриной.

Впрочем, Вероника быстро исправила ситуацию, возглавив пелотон. А проблемы на этот раз возникли у Евгении Крупицкой при передаче эстафеты. Спортсменка из Санкт-Петербурга шла третьей, однако на дистанцию её партнёрша по команде Анастасия Фалеева ушла с заметным отставанием от основной группы, в которую входили пять лыжниц.

Следующий этап Истоминой прошёл относительно спокойно. Девушки продолжали держаться вместе, но уже на четвёртом круге Степанова сделала рывок и к передаче эстафеты оторвалась от соперниц на 4,9 секунды. Правда, Мария удержать преимущество не смогла: её всё же настигли Сорина и Анастасия Доценко. Причём именно Татьяна первой передала эстафету Пантриной, но в этот момент у девушек вновь возникли проблемы с палкой. Лизе быстро дали другую, и она бросилась догонять Степанову и Дарью Непряеву, даже не пытаясь надеть ремешок на руку.

На трассе Вероника легко ушла от соперниц и финишировала с огромным для спринта преимуществом — 9,4 секунды. А вот за второе место развернулась борьба, победительницей в которой, даже несмотря на палку, стала Пантрина. Представительница Тюменской области первой выкатилась на стадион и спокойно выиграла битву за серебро. Бронза — у Непряевой и Доценко, выступавших за Республику Татарстан.

При этом, по словам Елизаветы, если бы не проблемы с инвентарём, она могла бы попробовать побороться со Степановой за золото.

«Я неправильно разгонялась, поэтому была сломана палка. Это был опыт для меня. В следующий раз буду знать, как разгоняться. Ещё я бежала целый круг, не надев капкан: просто держала палку. Так тяжелее — есть риск её потерять, она может выпасть. У меня был такой адреналин, хотела показать свой максимум. Если бы палка не сломалась, может быть, поборолись бы за первое место», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Вероника на финише, в свою очередь, благодарила Истомину за то, что та быстро справилась с проблемами на первом этапе. При этом олимпийской чемпионке не понравилось бежать в мороз. Термометр в среду показывал -22 °C, и дистанция спринта из-за этого даже была сокращена.

«Я очень довольна своей напарницей. Несмотря на поломку палки, она со всем справилась. Сегодня было очень тяжело бежать. Перед стартом я не понимала, почему в такую погоду вообще проводится гонка, поэтому немного негодовала», — призналась Степанова.

В мужском командном спринте планировали взять реванш за неудачу накануне Савелий Коростелёв и Александр Большунов. В эстафете Архангельская область осталась только седьмой: Сан Саныч не сумел отыграть отставание на три минуты.

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И это у дуэта достаточно легко получилось. Гонка проходила по схожему с женскими соревнованиями сценарию, только без сломанных палок. На четвёртом этапе трёхкратный олимпийский чемпион дождался нужного момента и начал ускорение, которое никто из оппонентов не поддержал, и Коростелёв уходил на свой последний круг с запасом 3,1 секунды. При этом, в отличие от Истоминой, Савелий имевшееся преимущество не только удержал, но и немного увеличил. Так что Большунову не составило труда сохранить лидерство и принести региону второе за день золото.

«На самом деле мы с Савелием даже не общались перед стартом, только немного. Я говорю: «Надо сделать пару движений». Он сказал, что всё понял. Мы даже не договаривались. Что самое интересное, всё сделали так, как хотелось. Я рад, что сегодня провели гонку. Переносы всегда сказываются не очень. Перед «полтинником» ещё будет время восстановиться», — отметил Большунов.

За серебро развернулась настоящая битва между Иваном Горбуновым и Егором Митрошиным, которым практически одновременно на последнем этапе передали эстафету Сергей Ардашев и Константин Тиунов соответственно.

Победитель в этой дуэли определился только на финише, хотя Митрошин предпринимал попытку обойти соперника на одном из подъёмов. Но сказалось не лучшее скольжение на соседней лыжне. В итоге спортсмен остался за спиной соперника, только зря потратив силы. Однако их оказалось достаточно, чтобы включиться на последней прямой и всё же обойти Горбунова. При этом, по словам Егора, завоевать серебро ему помогла хорошая смазка.

«На первом этапе я примерно понял, как у кого работает инвентарь. Была тактика сработать на финиш выкатом. Так и получилось. У меня лыжи скользили лучше, чем у Вани. На финише оставалось сделать всё по максимуму», — отметил представитель команды Москвы.

Тем временем Большунов стал первым четырёхкратным победителем Спартакиады. У Степановой пока на одно золото меньше.