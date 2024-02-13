Ардашев признался, что ему было несложно перестроиться с командного спринта на эстафету
- РИА Новости
«Если честно, перестроиться с командного спринта на большую эстафету было несложно. Потому что бежать всего лишь 7,5 км, даже не десятка. Всех поздравляю с победой. Мы все молодцы! И наши болельщики», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
В составе команды бежали Андрей Ларьков, Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Их результат — 1:17:41,00.
На второй позиции финишировала команда из Республики Коми (+0,1). На третьей — сборная Тюменской области (+0,8).
Ранее Ларьков заявил, что не помнит, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету.