Ардашев признался, что ему было несложно перестроиться с командного спринта на эстафету

Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Если честно, перестроиться с командного спринта на большую эстафету было несложно. Потому что бежать всего лишь 7,5 км, даже не десятка. Всех поздравляю с победой. Мы все молодцы! И наши болельщики», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

В составе команды бежали Андрей Ларьков, Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Их результат — 1:17:41,00.

На второй позиции финишировала команда из Республики Коми (+0,1). На третьей — сборная Тюменской области (+0,8).

Ранее Ларьков заявил, что не помнит, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету.