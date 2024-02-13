Лыжник Ларьков: не припомню, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету
- РИА Новости
«Я хочу поздравить всех, кто причастен к нашей победе. Я даже не припомню, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету. Что касается гонки? Не было ничего необычного — встали и побежали. 7,5 км для мужчин — это очень коротко», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
В составе команды бежали Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Их результат — 1:17:41,0.
На второй позиции финишировала команда из Республики Коми (+0,1). Третья — сборная Тюменской области (+0,8).
Ранее сообщалось, что Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам в Спартакиаде сильнейших.