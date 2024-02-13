Лыжник Ларьков: не припомню, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету

Андрей Ларьков, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Я хочу поздравить всех, кто причастен к нашей победе. Я даже не припомню, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету. Что касается гонки? Не было ничего необычного — встали и побежали. 7,5 км для мужчин — это очень коротко», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

В составе команды бежали Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Их результат — 1:17:41,0.

На второй позиции финишировала команда из Республики Коми (+0,1). Третья — сборная Тюменской области (+0,8).

Ранее сообщалось, что Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам в Спартакиаде сильнейших.