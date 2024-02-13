Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам на Спартакиаде сильнейших

Лыжницы из Архангельской области одержали победу в эстафете 4x7.5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

В составе команды бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Их результат — 1:28:23.8

На второй позиции финишировали Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область (+ 20.0) Третья — Республика Татарстан (+ 27.3). В состав команды вошли: Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Анастасия Доценко.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что уровень организации лыжных соревнований Спартакиады, как на Олимпиаде.