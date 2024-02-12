Вяльбе: уровень организации лыжных соревнований Спартакиады, как на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что соревнования Спартакиады сильнейших организованы на высочайшем уровне.

«У нас уровень, как и на Олимпийских играх. Здесь всё отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим Бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди всё заранее отработали», — цитирует Вяльбе «Спорт день за днём».

По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, сотрудники ФЛГР на Кубке России «делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой».

«Поэтому Тюмень — большие молодцы в плане организации», — добавила Вяльбе.

Спартакиада проходит с 9 по 17 февраля в Красноярске, Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в парном могуле Виктория Лазаренко высказалась о Спартакиаде сильнейших.











