Вяльбе: уровень организации лыжных соревнований Спартакиады, как на Олимпиаде
«У нас уровень, как и на Олимпийских играх. Здесь всё отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим Бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди всё заранее отработали», — цитирует Вяльбе «Спорт день за днём».
По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, сотрудники ФЛГР на Кубке России «делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой».
«Поэтому Тюмень — большие молодцы в плане организации», — добавила Вяльбе.
Спартакиада проходит с 9 по 17 февраля в Красноярске, Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях.
Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в парном могуле Виктория Лазаренко высказалась о Спартакиаде сильнейших.