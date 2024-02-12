Лазаренко: Спартакиада по зимним видам спорта собирает лучших спортсменов в России

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в парном могуле Виктория Лазаренко высказалась о Спартакиаде сильнейших.

«Такие соревнования, как зимняя Спартакиада, нужны, так как здесь отбираются самые сильные по всей стране спортсмены. Можно узнать, кто из всех спортсменов сегодня самый сильный, в какой форме находятся соперники», — цитирует Лазаренко ТАСС.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником.