Лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником

Лыжница Мария Истомина высказалась о Спартакиаде сильнейших.

«Очень хорошая, классная атмосфера на соревнованиях. Я думаю, что для нас, спортсменов, и болельщиков это большой праздник. Здорово, что у нас есть такие соревнования», — приводит слова Истоминой ТАСС.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее Истомина высказала мнение, что российские лыжницы навязывают борьбу олимпийской чемпионке Веронике Степановой.