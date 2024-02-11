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Лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником

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Лыжница Мария Истомина высказалась о Спартакиаде сильнейших.
Лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником
  • РИА Новости

«Очень хорошая, классная атмосфера на соревнованиях. Я думаю, что для нас, спортсменов, и болельщиков это большой праздник. Здорово, что у нас есть такие соревнования», — приводит слова Истоминой ТАСС.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта. 

Ранее Истомина высказала мнение, что российские лыжницы навязывают борьбу олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

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