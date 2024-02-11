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Истомина считает, что российские лыжницы навязывают борьбу Степановой

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Лыжница Мария Истомина высказала мнение, что российские лыжницы навязывают борьбу олимпийской чемпионке Веронике Степановой.
Истомина считает, что российские лыжницы навязывают борьбу Степановой
  • РИА Новости

«Да, конечно, с ней реально бороться в дистанционных гонках. У нас вчера была очень хорошая, равная гонка. Наверное, у нас не всё получается, но я думаю, что мы навязываем ей реальную борьбу», — цитирует Истомину ТАСС.

10 февраля россиянка одержала победу в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших. Результат спортсменки — 59 минут 46,4 секунды. Второй пришла Анастасия Кулешова с отрывом в 12,4 секунды. Третья — Истомина (+12,5).

Ранее Степанова выложила загадочный пост про скромность.

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