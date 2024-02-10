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Степанова: у меня самая-самая лучшая в мире скромность

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Российская лыжница Вероника Степанова выложила загадочный пост про скромность.
Степанова: у меня самая-самая лучшая в мире скромность
  • РИА Новости

«Говорят, у меня не хватает скромности? Да у меня самая, самая лучшая в мире скромность! Чего и вам желаю», — написала спортсменка в соцсетях.

10 февраля россиянка одержала победу в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших. Результат спортсменки — 59 минут 46,4 секунды. Второй пришла Анастасия Кулешова с отрывом в 12,4 секунды. Третья — Мария Истомина (+12,5).

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в Златоусте построили лучший биатлонный комплекс в России.

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